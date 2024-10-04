У мережі з'явилося 6 хвилин геймплея VR спін-офф Metro Awakening.

VR спін-офф серії Metro - Metro Awakening, який нещодавно отримав дату релізу на минулому State of Play, тепер ще й обзавівся демонстрацією геймплею.

Vertigo Games показала 6 хвилин геймплея нової гри. У ролику багато уваги відведено стелс сегменту, під час якого головний герой непомітно пробирається в табір ворогів. Під час проходження гравець активно користується оточенням: він нейтралізує ворогів ударами по потилиці, спочатку пляшкою, а потім руків'ям пістолета. Також герой може відволікати ворогів, кидаючи підручні предмети.

Наступний епізод показав уже екшн-завдання, герой із боєм продирається через депо з потягами. Видно різноманітність зброї в грі, в основному гравець використовує автомат Калашникова, але коли в ньому закінчуються набої, то прямо на ходу, в розпал перестрілки, перемикається на пістолет.

Заключна глава презентації присвячена дослідженню покинутих тунелів. Тут теж видно наскільки гра дає змогу взаємодіяти з оточенням: гравець вручну знімає дошки із забитого дверного отвору, а також крутить ручку динамо-машини, щоб подати електрику в кімнату.

Реліз Metro Awakening заплановано на 7 листопада. Гра буде доступна на Playstation VR 2 і Meta Quest 3, крім того, гра доступна в Steam.

Що відомо про Metro Awakening

Metro Awakening стане першою грою у всесвіті Metro, розробленою не українською студією 4A Games, а компанією Vertigo Games, відомою за VR-проектом Arizona Sunshine. Створенням гри займаються за участю Deep Silver і автора оригінальної серії Дмитра Глуховського.

Події розгортаються до початку історії в Metro 2033. Головним персонажем стане лікар Сердар, який вирушив у небезпечну подорож через постапокаліптичні тунелі московського метро в пошуках ліків для своєї дружини. Гра збереже характерні елементи серії: поєднання виживання, скритності та відкритих бойових зіткнень. Гравцям доведеться вручну заряджати ліхтар, збирати зброю з підручних матеріалів і стежити за станом протигаза.

Нагадаємо, що нещодавно в мережі з'явився геймплей Chernobylite 2: Exclusion Zone. Це нова action-rpg від польської студії The Farm 51, події гри відбуваються в Чорнобилі. У геймплейному трейлері показано дослідження занедбаного міста і битву з ворогами.

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