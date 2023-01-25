Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну студія 4a Games переосмислила сюжет наступної частини франшизи.

Metro — це серія постапокаліптичних шутерів про виживання в тунелях московського метро і на просторах Росії. За її створення відповідальна українська студія 4А Games, яка має офіси в Києві і на Мальті. Після повномасштабного вторгнення РФ команда переосмислила історію наступної частини франшизи. За словами розробників, всі складні теми, які піднімаються в іграх серії, стали буденністю для українців.

Такою інформацією 4А Games поділилася на офіційному сайті. Творці написали: "Наступна гра Metro змінюється на краще. І не тільки через обставини, в яких ми опинилися. Ми ніколи не приховували, що серія Metro завжди несла в собі сильне політичне та антивоєнне послання. Так, ми завжди хотіли розважити вас і занурити в наш постапокаліптичний світ, але ми також хотіли розповісти важливішу історію. І війна в Україні змусила нас переосмислити, про яку історію має бути наступна Metro. Усі теми Metro — конфлікт, влада, політика, тиранія, репресії — тепер є частиною нашого повсякденного життя. Тому ми приймаємо їх і вплітаємо в гру з новою метою".

4А Games також повідала про складнощі створення нового шутера в умовах війни. Більшість членів студії — українці і проживають у рідній країні. Вони, як і всі жителі держави, змушені ховатися в притулках, коли звучать сигнали повітряної тривоги. А в київському офісі нерідко немає світла і води.

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"Наша "нова" норма... вона не є нормальною в будь-якій її уяві. Це життя у воєнний час, і воно неминуче формує ігри, які ми робимо", — додали в 4А Games.

Студія намагається забезпечити співробітників у матеріально-технічному плані та підтримує волонтерські ініціативи розробників. Частина членів команди займаються доставкою продуктів харчування та медикаментів на передову для українських захисників.

4А Games окремо згадала, що створює кілька проектів і працює над чимось дорогим "нашому і вашому серцю". А ще студія відкрила доступ до Exodus SDK — пропрієтарного рушія серії Metro. Це допоможе реалізувати модифікації до проектів у франшизі. Технологія безкоштовно поширюється в Steam і Epic Games Store.

Нова частина Metro: що відомо

Про гру вперше згадали в серпні 2019 року. Так як 4А Games належить шведському холдингу Embracer Group, про проект розповіли в рамках фінансового звіту компанії.

Деталей нової Metro поки майже немає. За сценарій шутера відповідав російський письменник і автор книг "Метро" Дмитро Глуховський, але чи співпрацює 4A Games з ним зараз, невідомо. Гра також вперше в серії обзаведеться мультиплеєром.

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