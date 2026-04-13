Metro 2039 офіційно анонсовано: український шутер покажуть уже цього тижня

Metro 2039 стане четвертою основною грою серії після Metro 2033, Metro: Last Light та Metro Exodus.

Компанія Microsoft анонсувала нову презентацію у форматі Xbox First Look, в рамках якої відбудеться повноцінний показ наступної частини серії Metro – Metro 2039.

Презентація під назвою Xbox First Look: Metro 2039 відбудеться вже 16 квітня о 20:00 за київським часом і буде повністю присвячена довгоочікуваній грі української студії 4A Games.

Очікується перший повноцінний погляд на гру – ймовірно, з демонстрацією геймплею та подробицями про сюжет.

Metro 2039 стане четвертою основною грою франшизи після Metro 2033, Metro: Last Light і Metro Exodus. Попередні ігри розповідали про тих, хто вижив після ядерної катастрофи, і живе в метро Москви та за його межами.

У мережі вже давно ходять чутки про розробку наступної частини Metro. На певному етапі в планах 4A Games був якийсь "космічний шутер", але, очевидно, від цієї ідеї відмовилися. А після повномасштабного вторгнення РФ студія переосмислила сюжет наступної частини франшизи.

У 2023 році інсайдер Том Хендерсон розповідав про Metro 4. За його словами, гра перебуває на такій стадії розробки, коли її вже можна пройти від початку до кінця. Геймплей буде класичним для цієї серії: гравцям доведеться стелсити, крафтити та збирати ресурси.

Нагадаємо, восени 2024 року вийшов Metro: Awakening, спін-офф у серії "Метро" ексклюзивно для пристроїв VR. Але її розробкою займалася не 4A Games, а студія Vertigo Games.

