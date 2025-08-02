Також видавець анонсував класичні "Готики" 1-3 на консолях.

Видавництво THQ Nordic провело цифрове шоу, присвячене своїм майбутнім відеоіграм. У рамках заходу компанія показала новий трейлер ремейка Gothic 1 і оголосила про перенесення гри з кінця 2025 на початок 2026 року.

Як розраду розробники випустили оновлену демоверсію на PS5 та Xbox Series – з поліпшеним боєм, анімаціями та управлінням. Це результат зворотного зв'язку від більш ніж 15 000 гравців. На ПК вона доступна вже давно.

Розробники ремейка обіцяють "вірність духу оригіналу", але із сучасною графікою на Unreal Engine 5, бойовою системою та адаптацією під контролери. На гравців чекає знайома історія Безіменного героя, який опинився всередині магічного бар'єра.

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Також у рамках заходу було анонсовано класичні Готики 1-3 на консолях. Вони вийдуть на Xbox і PlayStation теж у 2026-му.

Нагадаємо, у травні цього року відбувся реліз збірки ремастерів перших трьох частин S.T.A.L.K.E.R. Кожна з частин отримала помітний візуальний апгрейд і важливі QOL функції. Власники оригіналів можуть оновитися безкоштовно.

А тим часом в EGS дарують гру від легендарної студії Amanita Design з рейтингом 96%. Це кумедний квест про мандрівника, якому необхідно роздобути невловиму пташку і обміняти її на човен.

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