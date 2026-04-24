Користувачів закликали уникати купівлі нового процесора від AMD

Перший чіп із подвійною технологією 3D V-Cache, як і очікувалося, виявився потужним, але не настільки, щоб виправдати ціну в 900 доларів.

У день старту продажів новенького 16-ядерного процесора Ryzen 9950X3D2 блогери та журналісти опублікували негативні огляди, в яких закликали користувачів утриматися від купівлі новинки від AMD.

Більшість оглядачів зійшлися на думці, що новинка вийшла дуже потужною, але "абсолютно безглуздою". Додатковий обсяг L3-кешу практично не вплинув на продуктивність у більшості тестованих ігор.

Автор каналу Hardware Unboxed помітив приріст продуктивності лише в кількох іграх, таких як Dragon's Dogma 2 і Baldur's Gate 3 – різниця зі звичайним Ryzen 9 9950X3D у цих проєктах склала близько 4–5% на користь новинки. У робочих завданнях ситуація схожа: новий процесор випереджає 9950X3D приблизно на 1–9%.

Такий приріст міг би виправдати існування нового флагмана, якби не ціна в 900 доларів, що майже на 40% дорожче за попередника. При цьому новинка ще споживає на 30% більше енергії і нагрівається на 24% сильніше, ніж варіант без подвійного 3D-кешу. На думку експертів, Ryzen 9950X3D2 коштував би своїх грошей лише за ціною близько $600.

У підсумку блогери роблять висновок, що геймерам краще придбати набагато доступніший Ryzen 9800X3D, який коштує близько 450 доларів. А для робочих завдань чудово підходить свіжий Core Ultra 7 270K з ціною в 300–350 доларів.

Ryzen 9 9950X3D2 надійшов у продаж 22 квітня з рекомендованою ціною в 999 доларів. Головна особливість моделі криється в конструкції: вперше в споживчому сегменті AMD розмістила кристали 3D V-Cache на обох чіплетах одночасно, що дало сумарний обсяг кеш-пам'яті L3 192 МБ.

Раніше стало відомо, що "ШІ-бум" дістався і до процесорів. За останній місяць ціни на споживчі процесори зросли на 5–10%, а серверні CPU подорожчали на 10–20%. Експерти прогнозують кілька хвиль подорожчань, які триватимуть аж до 2027 року.

