Ubisoft скасувала розробку шести ігор, включно з ремейком Prince of Persia: The Sands of Time

Також сім ігор, які знаходяться в розробці, були відкладені.

Ubisoft оголосила про "масштабну перебудову" компанії, в результаті якої її творчі підрозділи будуть розділені на п'ять окремих підрозділів, а частина проєктів була скасована. Зокрема, "під ніж" потрапив довгоочікуваний ремейк Prince of Persia: Sands of Time, пише Video Games Chronicle.

В Ubisoft запевнили, що реорганізація робочого процесу покликана допомогти повернути французькому видавцеві "своє творче лідерство". Представники компанії запевнили, що тепер вимоги до якості випускаються ігор стали значно вищими.

"Ubisoft провела ретельний аналіз свого контенту в грудні і січні. Це призвело до стратегічного рішення переорієнтувати свій портфель, перерозподілити ресурси і повністю переглянути свій план дій на наступні три роки", - йдеться в заяві компанії.

У зв'язку з цим сім ігор, які знаходяться в розробці, були відкладені. Компанія не стала розкривати, які саме ігри були відкладені, але підтвердила, що серед них є одна, випуск якої був запланований до квітня 2026 року, але тепер вона буде випущена до квітня 2027 року.

Також представники Ubisoft заявили, що вихід шести ігор був скасований, оскільки вони "не відповідали новим вимогам видавця". Зокрема, видавець відмовився від випуску ремейка Prince of Persia: Sands of Time, який анонсували в 2020 році.

Крім того, в Ubisoft повідомили, що в рамках реорганізації були закриті студії в Галіфаксі та Стокгольмі. Компанія заявила, що розгляне можливість продажу інших "активів", але не надала жодних конкретних деталей.

Відзначається, що нова операційна модель Ubisoft буде побудована навколо декількох незалежних креативних студій, першою з яких є Vantage Studios. Вона буде курирувати франшизи Rainbow Six, Assassin's Creed і Far Cry.

Раніше Ubisoft офіційно оголосила, що за мотивами Far Cry знімають серіал. Проєктом займеться Ноа Хоулі, творець серіалів "Фарго" і "Легіон".

Відомо, що шоу буде у форматі антології, де кожен сезон отримає власний сеттинг, новий каст і окрему історію. До проєкту приєднався Роб МакЕлхенні, відомий за "У Філадельфії завжди сонячно", і при цьому він не тільки продюсує серіал, але й зіграє в ньому одну з ролей.

