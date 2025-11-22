Зараз у демку Teammates можуть пограти кілька сотень людей.

Ubisoft показала експеримент під назвою Teammates - це майданчик, де компанія тестує, наскільки далеко можна зайти з ШІ-напарниками в іграх і як зробити взаємодію з ними справді живою.

Сенс проєкту спробувати, чи здатний генеративний штучний інтелект дати гравцеві відчуття команди, яка не виглядає набором скриптів.

У тестовій демці є один рівень - гравцеві належить пробратися до ворожої бази, знайти зниклих членів загону, відновити їхні останні спогади і дорогою розібратися з противниками.

Головна фішка проекту - голосовий ШІ-асистент Яспар. Він орієнтує гравця на місцевості, підсвічує ворогів і предмети, розповідає деталі історії, змінює налаштування і навіть ставить гру на паузу.

Крім Яспара, з гравцем бігають два напарники - Пабло і Софія. Гравець керує ними короткими голосовими командами, а далі вони підлаштовуються під гравця. Ubisoft стверджує, що боти реагують не тільки на вказівки, а й на тон, настрій і манеру мови, а також відстежують зміни в оточенні.

Ubisoft не вдає, що ШІ - це ідеальне рішення. У компанії кажуть, що хочуть розвивати цю сферу акуратно, ШІ має працювати поруч із творчою частиною, а не замість неї.

Зараз Teammates відкритий для кількох сотень людей, закритий тест триває, і Ubisoft обіцяє ділитися оновленнями.

Раніше ми розповідали, що гравці розкритикували Call of Duty: Black Ops 7 за використання картинок, згенерованих АІ. Activision використала АІ для створення візитівок.

