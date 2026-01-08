Інсайдер підтвердив розробку Wolfenstein 3 і ремейків культових Fallout

Офіційна презентація проєктів може відбутися вже наприкінці січня в рамках Xbox Showcase.

Редактор Windows Central і відомий інсайдер Джез Корден опублікував великий матеріал, в якому розповів про те, що чекає Xbox в 2026 році і далі.

За його словами, Microsoft вирішила цього року "вдарити з усіх стволів", тож до кінця 2026-го вийдуть одразу і Forza Horizon 6, і Halo Campaign Evolved, і Gears of War: E-Day, і навіть Fable. Частину з них покажуть на січневій презентації Xbox Developer_Direct, яка відбудеться наприкінці місяця.

Особливе місце в стратегії Xbox займає Fallout. Серія переживає новий виток популярності завдяки серіалу, і Microsoft має намір цим скористатися. У розробці знаходяться повноцінний ремейк Fallout 3 і Fallout New Vegas в стилі Oblivion Remastered. Офіційна презентація проектів може відбутися вже цього місяця.

Відео дня

У 2026-му році Xbox відсвяткує 25-річчя, Blizzard – 35-річчя, а Bethesda – 40-річчя. Як повідомляє Корден, компанія планує приурочити до цих дат серію особливих подій і гучних анонсів, розподіливши їх між BlizzCon, QuakeCon і щорічною презентацією Xbox Showcase.

Також джерела Кордена розповіли йому, що MachineGames працює над мультиплеєрним тайтлом у стилі Rainbow Six Siege і Wolfenstein 3, реліз якого можуть приурочити до виходу серіалу Amazon. Не виключений анонс нової частини Spyro, Quake, а також шутера у всесвіті StarCraft.

Нарешті, джерело очікує оновлення апаратної лінійки. На портативах Xbox ROG Ally додадуть зворотну сумісність з Xbox, тому можна буде грати в ігри з Xbox One і Xbox Series, а не тільки в ігри під Windows. Ще Microsoft готує Xbox Elite Controller Series 3 і нові версії геймпадів з прямим Wi-Fi-підключенням,

Вас також можуть зацікавити новини: