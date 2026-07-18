На ПК тепер можна пройти 75% усієї бібліотеки PlayStation 3 – це майже 2700 ігор

Розробники емулятора RPCS3 оголосили про досягнення нової важливої віхи.

Команда розробників емулятора PlayStation 3 RPCS3 оголосила про досягнення нової важливої віхи. Наразі рівно 75% від усієї бібліотеки легендарної консолі Sony офіційно визнано повністю придатними для гри на ПК.

Із 3559 протестованих ігор 2681 отримали статус "Придатна для гри", тобто їх можна повністю пройти від початку до кінця. При цьому гарантується прийнятний рівень продуктивності та повна відсутність критичних багів, пише Tom's Guide.

Ще приблизно 23% каталогу мають статус "внутрішньоігрових". Такі проєкти запускаються, дозволяють розпочати проходження і грати, але можуть мати проблеми з оптимізацією або помилки, що заважають пройти їх до кінця.

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Саме в цій категорії поки що залишаються одні з найвимогливіших ексклюзивів PS3, зокрема God of War 3, Metal Gear Solid 4 та оригінальна The Last of Us. Через особливості архітектури консолі їхня коректна емуляція, як і раніше, залишається складним завданням.

Інші ігри зависають на етапі головного меню або взагалі показують чорний екран після запуску. Автори RPCS3 наголосили, що процес оптимізації триває безперервно, проте реальна продуктивність кожної гри все ще значною мірою залежить від потужності процесора та відеокарти.

RPCS3 – найдосконаліший і єдиний повноцінний емулятор PS3. Він підтримує Windows, Linux, macOS і FreeBSD, а також процесори x86-64 та ARM64, завдяки чому працює не тільки на настільних ПК, а й на портативних ігрових пристроях.

Зростання сумісності RPCS3 набуває особливого значення після рішення Sony закрити PlayStation Store для PS3 і PS Vita в липні 2027 року. Після цього придбати багато цифрових ігор офіційним шляхом стане неможливо.

Напередодні Sony офіційно оголосила про припинення виробництва фізичних дисків з іграми. Починаючи з січня 2028 року, нові релізи виходитимуть лише в цифровому форматі та у вигляді кодів для завантаження.

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