У Steam розпочалися одразу три розпродажі – на деякі ігри знижки сягають 94%

У межах акції ціни на ігри стартують від 22 грн.

У Steam стартував великий розпродаж ігор відразу від трьох видавництв: Kepler Interactive, Devolver Digital та Team 17. У рамках розпродажу можна придбати низку якісних проєктів за зниженою ціною.

Зокрема, можна придбати рольовий хіт Clair Obscur: Expedition 33, який отримав найбільшу кількість нагород "Гра року" в історії. Нещодавно для гри вийшов патч з українською локалізацією.

Ігри Kepler Interactive зі знижкою:

Clair Obscur: Expedition 33 – 1079 грн (−20%)

Solasta II – 679 грн (−20%)

Rematch – 340 грн (−50%)

Neon Abyss 2 – 332 грн (−20%)

Pacific Drive – 243 грн (−67%)

Cat Quest: The Fur-tastic Trilogy – 279 грн (−67%)

33 Immortals – 223 грн (−75%)

Sifu – 142 грн (−75%)

Dead Cells – 164 грн (−50%)

Scorn – 56 грн (−90%)

Окрім знижок, видавець безкоштовно роздає високо оцінений симулятор виживання The Red Lantern – його можна забрати до 18 червня. Розпродаж ігор триватиме до цієї ж дати.

Відео дня

Ігри Devolver Digital зі знижкою:

Hotline Miami Collection – 145 грн (−80%)

BALL x PIT – 260 грн (−20%)

Look Outside – 135 грн (−40%)

Serious Sam 4 – 148 грн (−80%)

Reigns: The Witcher – 119 грн (−20%)

RUINER – 41 грн (−90%)

Loop Hero – 65 грн (−80%)

Titan Souls – 32 грн (−90%)

Ігри Team17 зі знижкою:

Blasphemous + Blasphemous 2 – 172 грн (−81%)

DREDGE – 206 грн (−60%)

Hell Let Loose – 249 грн (−75%)

Worms W.M.D – 119 грн (−80%)

SWORN – 136 грн (−66%)

Thymesia – 125 грн (−75%)

Mugsters – 24 грн (−94%)

Golf With Your Friends – 22 грн (−90%)

Усі пропозиції дивіться за посиланням. Розпродаж триватиме до 25 червня 2026 року.

Також у Steam триває розпродаж ігор серії Final Fantasy. Популярні та високо оцінені критиками RPG можна придбати зі знижкою до 90%, а сама акція також закінчиться 25 червня.

Тим часом у PS Store триває піврічний розпродаж. У його рамках можна з вигодою до 90% придбати понад 3 тис. різних ігор та доповнень до них.

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