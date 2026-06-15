У Steam розпочалися одразу три розпродажі – на деякі ігри знижки сягають 94%

У Steam стартував великий розпродаж ігор відразу від трьох видавництв: Kepler Interactive, Devolver Digital та Team 17. У рамках розпродажу можна придбати низку якісних проєктів за зниженою ціною.
Зокрема, можна придбати рольовий хіт Clair Obscur: Expedition 33, який отримав найбільшу кількість нагород "Гра року" в історії. Нещодавно для гри вийшов патч з українською локалізацією.
Ігри Kepler Interactive зі знижкою:
- Clair Obscur: Expedition 33 – 1079 грн (−20%)
- Solasta II – 679 грн (−20%)
- Rematch – 340 грн (−50%)
- Neon Abyss 2 – 332 грн (−20%)
- Pacific Drive – 243 грн (−67%)
- Cat Quest: The Fur-tastic Trilogy – 279 грн (−67%)
- 33 Immortals – 223 грн (−75%)
- Sifu – 142 грн (−75%)
- Dead Cells – 164 грн (−50%)
- Scorn – 56 грн (−90%)
Окрім знижок, видавець безкоштовно роздає високо оцінений симулятор виживання The Red Lantern – його можна забрати до 18 червня. Розпродаж ігор триватиме до цієї ж дати.
Ігри Devolver Digital зі знижкою:
- Hotline Miami Collection – 145 грн (−80%)
- BALL x PIT – 260 грн (−20%)
Look Outside – 135 грн (−40%)
Serious Sam 4 – 148 грн (−80%)
Reigns: The Witcher – 119 грн (−20%)
RUINER – 41 грн (−90%)
Loop Hero – 65 грн (−80%)
Titan Souls – 32 грн (−90%)
Ігри Team17 зі знижкою:
- Blasphemous + Blasphemous 2 – 172 грн (−81%)
- DREDGE – 206 грн (−60%)
- Hell Let Loose – 249 грн (−75%)
- Worms W.M.D – 119 грн (−80%)
- SWORN – 136 грн (−66%)
- Thymesia – 125 грн (−75%)
- Mugsters – 24 грн (−94%)
- Golf With Your Friends – 22 грн (−90%)
Усі пропозиції дивіться за посиланням. Розпродаж триватиме до 25 червня 2026 року.
Також у Steam триває розпродаж ігор серії Final Fantasy. Популярні та високо оцінені критиками RPG можна придбати зі знижкою до 90%, а сама акція також закінчиться 25 червня.
Тим часом у PS Store триває піврічний розпродаж. У його рамках можна з вигодою до 90% придбати понад 3 тис. різних ігор та доповнень до них.