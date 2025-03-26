Гра вийде не раніше, ніж у 2027 році.

CD Projekt RED поділилася свіжими деталями про свої проєкти у фінансовому звіті. Найголовніше: "Відьмак 4" вийде не раніше 2027 року.

Розробка четвертої частини йде повним ходом, у команді вже понад 400 осіб, але до релізу ще далеко. Активна фаза роботи над грою почалася тільки наприкінці 2024 року. Фінансовий директор CDPR зазначив, що компанія вирішила позначити реліз за межами 2026 року, щоб інвестори не розраховували на швидкий реліз.

Студія також оновила інформацію про сиквел Cyberpunk 2077, який відомий під кодовою назвою Orion. Зараз над проєктом працює всього 84 людини. З огляду на те, що Cyberpunk 2077 знадобилося вісім років від моменту анонса до виходу, очікувати продовження в найближчі роки точно не варто.

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Крім цих двох великих ігор, CD Projekt RED працює одразу над кількома іншими проектами. 49 осіб задіяні в розробці Project Sirius - спін-оффу "Відьмака" від студії The Molasses Flood. Деталі гри поки не розкриваються, але раніше інсайдери повідомляли, що це буде кооперативний екшен.

Також триває робота над Project Hadar, абсолютно новою франшизою CDPR, яку розробляє невелика команда з 17 осіб.

У звіті студія також оголосила про нове партнерство з мобільним гігантом Scopely. Яка саме франшиза CDPR стане основою їхнього спільного проєкту, поки що не розкривається, але угода виглядає серйозною. Scopely відома такими хітами, як Monopoly Go, а нещодавно компанія придбала ігри Niantic, включно з Pokemon Go, за 3.5 мільярда доларів.

Фінансові показники CD Projekt RED за 2024 рік демонструють стабільність: виручка склала 260 мільйонів доларів, а чистий прибуток - 120 мільйонів. Хоча цей результат поступається попередньому року, він все ж перевершив прогнози аналітиків. CDPR зазначила, що 2024-й став найприбутковішим роком для компанії, у якому не було великих релізів.

Раніше директори CD Projekt RED Міхаіл Новаковскі та Адам Бадовскі розповіли, як вони бачать майбутнє компанії. За їхніми словами, вони хочуть стати мультимедійним гігантом і повністю керувати поп-культурою.

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