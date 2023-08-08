Вміст, прив'язаний до неактивного акаунту, наприклад, на "Диску" чи "Google Фото", також буде видалено.

Google почала розсилати електронною поштою попередження про видалення старих облікових записів з 1 грудня 2023 року. "Під ніж" потрапить і весь накопичений такими акаунтами контент.

Це рішення впливає на облікові записи, які були неактивними протягом останніх двох років. Листи-нагадування отримали, в тому числі українські користувачі.

Крім того, що адреса електронної пошти Gmail стане недоступною, також пропадуть всі накопичені таким акаунтом дані на "Диску", YouTube і в "Google Фото".

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Найпростіший спосіб зберегти свій обліковий запис Google – це час від часу входити в нього. Якщо ви користувалися своїм акаунтом Google протягом останніх двох років, то він буде вважатися активним і не підлягатиме видаленню.

Також підтримати статус "активної" облікового запису можна завантажуючи додатки з Google Play, виконуючи пошук в Google (з авторизацією), дивитися відео на YouTube, виконувати дії в Google Drive і т. д.

Варто зауважити, що нова політика стосується тільки звичайних безкоштовних акаунтів Google. Корпоративні або освітні акаунти не постраждають.

Як УНІАН повідомляв, Google спростила видалення особистої інформації з пошуковика – тепер робити це можна прямо в "пошуку". Також компанія буде попереджати про потрапляння контактів користувачів в мережу.

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