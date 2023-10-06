Випускати в маси незвичайний гаджет не планують. Однак всі, кому він прийшов до вподоби, можуть зібрати його самостійно.

Підрозділ Gboard від Google Japan, який має схильність до незвичайних експериментів, створив кепку-клавіатуру, на якій можна друкувати. Виглядає максимально дивно, але працює за призначенням.

Як показано у ролику на YouTube, символи перемикаються поворотами голови завдяки акселерометру, а натисканням на верхню частину головного убору підтверджується вибір. Тобто однією кнопкою замінюється ціла клавіатура.

Кепка-клавіатура підключається до смартфона або ПК через Bluetooth і заряджається через порт USB-C, маючи акумулятор ємністю 120 мАг. Творці відзначають, що незвичайна форма кепки дозволяє носити її з пишними зачісками, а наявність практичного козирка робить її зручним вибором для місць з яскравим сонячним світлом.

Звичайно, все це здебільшого жарт від Google. Купити такий девайс не можна, але можна зібрати самому – інструкції є на GitHub.

Наприклад, минулого року цей же підрозділ Google представив клавіатуру, в якій всі клавіші розташовані в один ряд.

Раніше УНІАН розповідав про незвичайну клавіатуру з вбудованим екраном і SSD. Система вважає цей екран повноцінним другим монітором, тому на нього можна перетягувати будь-які вікна та додатки. При цьому вона працює ще як USB-хаб і зовнішній накопичувач.

Також писали про унікальну Bluetooth-колонку, яку не треба заряджати – все завдяки вбудованій у верхню частину сонячній панелі. Простіше кажучи, колонка не заряджається тільки в повній темряві.

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