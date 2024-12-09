Загалом список включає 10 імен, деякі з яких викликають подив.

Авторитетний американський журнал Time оголосив десятьох номінантів на звання "Людина року", яке він присуджує аж з 1927 року. Остаточно рішення оголосять 12 грудня, повідомляє журнал.

Як пояснюють укладачі списку, звання "Людина року" присуджується особі або групі осіб (або навіть концепції), які мали найбільший вплив на світ протягом останнього року. Причому йдеться не обов'язково про позитивний вплив. Саме тому людиною року за версією Time неодноразово ставали диктатори, включно із Гітлером, Сталіним та Путіним.

Так, за звання "Людина року 2024 року" будуть "змагатися":

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чинна віце-президентка США та кандидатка у президенти Камала Гарріс (вона вже була людиною року у 2020-му на пару з Джо Байденом);

принцеса Уельська Кетрін;

бізнесмен Ілон Маск (вже був людиною року у 2021-му);

вдова російського опозиціонера Олексія Навального – Юлія Навальна;

прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу;

голова Федеральної резервної системи США Джером Павелл;

американський подкастер і комік Джо Роган;

перша жінка-президентка Мексики Клаудія Шейнбаум;

новообраний президент США Дональд Трамп (вже був людиною року у 2016-му);

засновник Meta, розробник Facebook Марк Цукерберг (вже був людиною року у 2010-му).

Варто зауважити, що наявність "перемог" у минулому не означає, що номінант не має реальних шансів знову стати "Людиною року". Журнал Time вже неодноразово присуджував це звання одній людині двічі. Так було, наприклад, з кількома президентами США (останнім був Барак Обама), радянськими генсеками (зокрема Михайлом Горбачовим) та іншими. А президент США 1933-45 років Франклін Рузвельт був людиною року тричі.

"Людина року" за версією Time: останні переможці

Як писав УНІАН, за підсумками 2023 року "Людиною року" журнал визнав американську співачку Тейлор Свіфт. Хоча вона не надто популярна в Україні, в США вона вважається чи не найбільш впливовою людиною сучасності, якщо не рахувати політиків і власників транснаціональних корпорацій.

А в 2022 році людиною року було визнано президента України Володимира Зеленського та "дух України". В Time тоді писали, що Зеленський продемонстрував поведінку справжнього воєнного лідера нації, а пересічні українці показали світу рішучість і готовність до боротьби зі значно більшим ворогом.

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