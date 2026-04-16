Новий витік розкрив ключову особливість портативної консолі PlayStation 6

Sony націлена на повноцінний ігровий досвід, а не на компромісний формат стримінгу.

Корпорація Sony продовжує роботу над портативною версією PlayStation 6, і новий витік інформації розкрив одну з її головних особливостей – розширену зворотну сумісність. Про це пише NoteBookCheck.

Повідомляється, що портативна PS6 отримає потужну "начинку" з графікою на архітектурі RDNA 5 і 6-ядерним процесором Zen 6. За попередніми оцінками, рівень продуктивності перевершить Xbox Series S, що зробить майбутню портативну консоль однією з найпотужніших у своєму класі.

Головним витоком інформації стало підтвердження підтримки ігор минулих поколінь. Згідно з витоком, консоль зможе нативно запускати ігри не тільки для PS6, але й для PS5 та PS4. Це важлива відмінність від PlayStation Portal, яка фактично функціонує як стрімінговий пристрій і не запускає ігри самостійно.

Відео дня

Однак буде важливе обмеження: портативна PlayStation 6, судячи з усього, позбудеться дисковода, а значить, фізичні копії ігор не будуть підтримуватися. Користувачам дискових версій доведеться купувати їх заново в цифровому форматі, якщо Sony не запропонує окремий механізм перенесення ліцензій.

Згідно з поточними даними, вихід PS6 та її портативної версії, як і раніше, заплановано на кінець 2027 року. Якщо інформація підтвердиться, Sony вперше за довгий час повернеться в сегмент повноцінних портативних консолей, зробивши ставку на потужність та єдину ігрову екосистему.

За попередніми даними, стаціонарна PlayStation 6 зможе запускати більшість ігор у 4К / 120 кадрів із повноцінним трасуванням променів. На тлі майбутньої консолі навіть нещодавно випущена PlayStation 5 Pro виглядатиме помітно слабкішою.

До речі, Microsoft вже офіційно анонсувала наступний Xbox. Пристрій має робочу назву Project Helix – він запускатиме ігри як з Xbox, так і з ПК. Усередині в нього буде встановлено кастомний процесор від AMD, а девітки для розробників почнуть розсилати вже у 2027 році.

Вас також можуть зацікавити новини: