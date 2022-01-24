Старша модель отримає 16 ГБ при 256-розрядній шині.

Intel готується до виходу на ринок ігрових відеокарт. Ще пару років тому таке здавалося неможливо, адже таланом інтеловців здавалася повільна вбудована графіка. Але вже в цьому кварталі новинки компанії можуть потіснити відеокарти мастодонтів з NVIDIA і AMD.

Днями у мережі з'явилася інформація про конфігурацію підсистеми пам'яті майбутніх відеокарт Intel Arc.

На зображенні перераховані чотири моделі. Старша з них отримає 16 ГБ відеопам'яті з частотою 16 ГГц і 256-розрядну шину. Тобто на тлі своїх основних конкурентів карта повинна виглядати солідно.

Простіша SKU2 (384eu) запропонує 12 ГБ, а розрядність шини знизиться до 192 біт. Далі буде йти версія з 8 ГБ пам'яті і 128-розрядної шини, ну а найбюджетніший варіант зі списку буде оснащуватися 4 ГБ пам'яті і 64-бітної шиною.

До цього мережею також промайнули перші тести флагманської Intel Arc Alchemist. Зокрема у тесті GPGPU новинка випередила GeForce 3070 Ti, але поступилася Radeon RX 6800. Втім, для повноти картини варто дочекатися тестів в інших бенчмарках та іграх.

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Як писав УНІАН, минулого тижня в Україні були представлені відеокарти Radeon RX 6500 XT від AMD, але вражає в них тільки ціна. Ціни на відеокарти варіюються в межах 13,5-15,5 тис.грн, що втричі більше, ніж заявлена рекомендована ціна.

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