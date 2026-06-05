Valve назвала вікно релізу Steam Machine та Steam Frame – дешево не буде

Спочатку запуск планувався на початок 2026 року – затримка сталася через різкий дефіцит та подорожчання оперативної пам'яті.

Компанія Valve підтвердила, що ігрові пристрої Steam Machine та Steam Frame надійдуть у продаж до кінця літа. Спочатку запуск планувався на початок 2026 року – затримка сталася через різкий дефіцит і подорожчання оперативної пам'яті.

У рамках підготовки компанія розширила програму перевірки ігор – тепер рейтинги будуть присвоюватися не тільки Steam Deck, але також Steam Machine і Steam Frame, звернули увагу в Engadget.

Valve також додала на сайт Steamworks документацію про Steam Machine та Steam Frame. Зазначається, що критерії Steam Machine Verified практично ідентичні вимогам Steam Deck Verified. Тому якщо гра добре працює на другому пристрої, вона буде добре працювати і на першому без будь-яких дій з боку розробників.

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При цьому Valve не поділилася подробицями про ціни Steam Machine і Steam Frame, але, швидше за все, вони виявляться значно дорожчими, ніж очікувалося. За повідомленнями IGN, вартість Steam Machine навіть може перевищити позначку в 1000 доларів. Спочатку передбачалося, що пристрій коштуватиме від $700 до $800.

4 травня Valve офіційно запустила продаж нового Steam Controller. Ажіотаж виявився настільки високим, що на eBay вже активізувалися перекупники з цінами в кілька разів вищими за офіційні. Геймпад повністю розкупили всього лише за 30 хвилин після початку продажів.

Нагадаємо, на початку 2026 року Valve зіткнулася з дефіцитом Steam Deck через брак пам'яті, через що пристрій тривалий час був недоступний для покупки. Наприкінці травня Valve повернула Steam Deck у продаж, але підняла ціни більш ніж на $200.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів світу у 2026 році. GeForce RTX 3060 все ще в топі, також користувачі активно оновлюються до Windows 11 на тлі свіжих оновлень, що прискорюють роботу системи.

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