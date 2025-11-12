Valve анонсувала аж три ігрові гаджети, серед яких нова консоль

VR-шолом, домашня консоль і геймпад вийдуть у 2026 році.

Valve анонсувала цілу екосистему власних пристроїв: у 2026 році вийдуть Steam Frame, Steam Machine і нова версія Steam Controller.

Steam Frame

Головна новинка - бездротовий VR-шолом Steam Frame, якому більше не потрібен ПК. Усередині чип Snapdragon 8 Gen 3 і SteamOS, тож він працює автономно. За бажання можна підключитися до ПК через адаптер.

Роздільна здатність екрана - 2160x2160 на око, Steam Frame важить всього 435 грамів - помітно легше Valve Index і навіть Quest 3. Пристрій використовує трекінг з чотирма камерами, може працювати в темряві і підтримує відстеження погляду.

Конструкція у шолома модульна, батарея, динаміки і слот microSD винесені в знімний ремінець. Контролери нагадують геймпад, розділений навпіл, із сенсорними зонами, відстеженням пальців і живленням від однієї AA-батарейки. Дата виходу і ціна поки не оголошені.

Steam Machine

Steam Machine - це спадкоємець Steam Deck, тільки стаціонарний і набагато потужніший. Компактний чорний куб із шестиядерним процесором AMD Zen 4 і відеокартою на RDNA 3 (28 обчислювальних блоків) приблизно в 6 разів продуктивніший, ніж Steam Deck.

Valve каже, що пристрій створено для вітальні, його можна поставити на полицю поруч із консоллю. Є HDMI 2.0, DisplayPort, USB-C і слот microSD, щоб переносити ігри між Steam Machine, Deck і Frame. Через SteamOS реалізовано швидке відновлення ігор і підтримка до чотирьох контролерів.

Steam Controller

Valve переробила свій невдалий контролер і представила друге покоління Steam Controller. Тепер у нього два стіки з технологією TMR, яка захищає від дрейфу, а під ними розташовані сенсорні трекпади, схожі на ті, що в Steam Deck. Додали і гіроскоп, можна наводити курсор, просто рухаючи контролером.

Підключення по Bluetooth або через комплектний адаптер на 2,4 ГГц, який також служить зарядною станцією. Час роботи понад 35 годин. Як і решта пристроїв, новий Steam Controller вийде в 2026 році.

Раніше ми розповідали, що Valve забанила акаунт Counter-Strike 2 з інвентарем на 1.7 мільйонів доларів. Компанія стверджує, що акаунт використовувався для відмивання грошей.

