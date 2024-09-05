У Берліні прямо зараз проходить виставка електронних гаджетів IFA 2024. Один із найцікавіших гаджетів привезла компанія Acer – це концептуальний ноутбук із вбудованим геймпадом. Останній можна в будь-який момент витягнути, якщо захочеться у що-небудь пограти.
Геймпад розташований у тому місці, де у звичайних ноутбуків розташований тачпад. Ба більше, сам цей геймпад ще й розділяється на дві частини як Joy-Con від Nintendo Switch.
Ще одна фішка ноутбука – висувні динаміки потужністю по 5 Вт кожен. Вони висуваються автоматично, коли користувач дістає контролер. Також вишенькою на торті виступає RGB-підсвічування, яке можна налаштувати на свій смак.
Поки це тільки концепт, але якщо буде інтерес, в Acer обіцяють подумати над запуском у серію.
Раніше цього року Lenovo представила незвичайний ноутбук, здатний перемикатися між Windows і Android. Використовувати пристрій можна як разом, так і окремо один від одного.
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