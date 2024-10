При цьому в деяких іграх приріст порівняно з молодшою моделлю склав усього 2%.

До офіційного анонсу лінійки AMD Ryzen 9000X з технологією 3D V-Cache залишилося зовсім небагато, але в мережі вже з'явився витік із закритої презентації тестів процесорів.

Журналіст видання HardwareLUXX побував на презентації MSI, де було представлено тести 8-ми і 16-ядерних чіпів Ryzen 9000X3D.

Також була показана різниця з попереднім поколінням AMD Ryzen 7 7800X3D і AMD Ryzen 9 7950X3D.

У бенчмарках нова 16-ядерна модель виявилася на 28% швидшою, ніж попередник Восьмиядерник же став на 16% продуктивнішим за AMD Ryzen 7 7800X3D.

Також були протестовані ігри, серед проєктів: Far Cry 6, Shadow of The Tomb Raider і Black Myth Wukong. Усі тести проводилися в роздільній здатності 1080p у зв'язці з відеокартою Nvidia GeForce RTX 4090.

Найбільший приріст продуктивності виявився в Far Cry 6, там він склав 11% у 16-ядерного і 13% у 8-ядерного. Найменше різниця відчувається в Black Myth: Wukong, там приріст склав всього 2% для обох моделей.

Крім того, були проведені порівняння з моделями без технології 3D V-Cache: Ryzen 7 9700X і Ryzen 9 9950X. У синтетиці різниця між чіпами виявилася мінімальною: до 1.6% приросту. У режимі тестування Single Core процесори, що вже вийшли, виявилися навіть швидшими, хоч і від 1.7% до 2.2%.

Нагадаємо, що Intel офіційно представила нову лінійку процесорів 15-го покоління. Моделі вирізняються зниженим енергоспоживанням, а за продуктивністю флагманський чіп у деяких іграх обходить Ryzen 9950X.

