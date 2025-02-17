Пристрій оснащений аналоговим стіком і 7,5-дюймовим екраном E-Ink, але не призначений для динамічних ігор.

Журналісти The Verge звернули увагу на незвичайний гібрид електронної книги та ігрової консолі. Пристрій під назвою Ink Console стане першою "портативкою", що використовує екран на електронному чорнилі для ігор.

Пристрій виглядає як звичайна електронна книга з 7,5-дюймовим екраном з роздільною здатністю 800×480 пікселів. Усередині стоїть 2-ядерний чип ESP32 з 4 МБ флеш-пам'яті, 8 МБ PSRAM і 520 КБ SRAM. Є модулі Wi-Fi 4, Bluetooth 4.2, підтримка SD-карт, 3,5-мм аудіороз'єм і вбудований монодинамік.

Динамічні ігри на Ink Console запускати не вийде – тільки текстові. Геймерам буде доступний інтерактивний інвентар та індикатор здоров'я персонажів. Керувати іграми пропонується за допомогою двох аналогових стіків.

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При цьому наголошується, що Ink Console – це відкритий проєкт. Розробляти ігри для консолі буде сам автор, а також усі охочі – для цього розробник надасть відкритий код і всі необхідні інструменти. Він дасть змогу створювати іграшки без глибоких знань у програмуванні.

Приставка фінансуватиметься через краудфандингову кампанію на Crowd Supply, яка стартує 1 березня. У проекту також є свій веб-сайт.

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