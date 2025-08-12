Журналісти порталу VideoCardz розповіли про один із найсерйозніших випадків загоряння відеокарти за останні роки. Зазвичай у флагманських карточок Nvidia плавляться порти живлення, але цього разу загоряння, судячи з фото, сталося на друкованій платі.
З інцидентом зіткнувся власник флагманської GeForce RTX 5090. Автор повідомив, що в цей момент грав у бета-версію шутера Battlefield 6. Екран раптово завис, а потім з області відеокарти пішов дим і вогонь. За його словами, відкритий вогонь спостерігався протягом приблизно 10 секунд.
Оговтавшись від шоку, користувач спішно вимкнув свій ПК і взявся оцінювати наслідки загоряння. Полум'я було такої сили, що крім карти пошкодження отримали материнська плата, SSD і система охолодження.
На фотографіях видно, що загоряння почалося поруч зі слотом PCI. Можливою причиною називають коротке замикання, при цьому власник пристрою вказує, що на відеокарті було виставлено знижену напругу. У виданні VideoCardz зазначають, що це перший раз, коли GeForce RTX 5090 буквально згорає прямо під час гри.
Відомо, що згоріла GeForce RTX 5090 була вироблена Zotac. Це одна з найдорожчих версій цієї відеокарти вартістю 2700 доларів. Геймер повідомив, що відправив комп'ютер у магазин, де купив його в збірці. Там мають розібратися з причиною загоряння.
Випущена в січні 2025 року GeForce RTX 5090 з 21 760 CUDA-ядрами, об'ємом пам'яті 32 ГБ GDDR7 і необхідним блоком на 1000 ват є на сьогодні найпотужнішою ігровою відеокартою на ринку. Nvidia стверджує, що вона у 1,5 раза потужніша, ніж 4090.
Раніше УНІАН вже розповідав, що в Європі GeForce RTX 5090 уже продають дешевше за рекомендовану ціну. Наразі карту в деяких виконаннях можна придбати за 2299 євро (~108 000 грн). В Україні вартість RTX 5090 поки що перебуває в районі ~140 000 грн.