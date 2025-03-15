Лідером рейтингу очікувано стала GeForce RTX 5090. Radeon RX 9070 XT посіла сьому сходинку.

Фахівці авторитетного німецького видання PC Games Hardware поділилися актуальним рейтингом найкращих відеокарт для ігор з трасуванням променів.

Для складання списку фахівці протестували 27 прискорювачів різних поколінь у 15 сучасних іграх з RT. Як тестовий стенд виступив ПК із процесором Ryzen 7 9800X3D, материнською платою ASRock X870E Taichi і 32 ГБ ОЗП стандарту DDR5-6400.

Лідером рейтингу очікувано стала GeForce RTX 5090. Вона випереджає свого найближчого переслідувача RTX 4090 на 20%. Замикає трійку RTX 5080.

За ними йде GeForce RTX 4080 Super. Вона на 6% обганяє GeForce RTX 5070 Ti, що розташувалася на п'ятому рядку рейтингу.

Найвдалішою відеокартою AMD є Radeon RX 9070 XT. Вона на 5% швидша за Radeon RX 7900 XTX і на 3% повільніша за GeForce RTX 4070 Ti Super.

Інша новинка Team Red в особі Radeon RX 9070 розташувалася на 10-му рядку рейтингу. Вона видає майже ту саму продуктивність в іграх із трасуванням, що й конкуруюча GeForce RTX 5070.

Відео дня

Нагадаємо, минулого тижня AMD випустила нові відеокарти Radeon RX 9070 і 9070 XT. Останню фахівці назвали найкращою для 2К-геймінгу на сьогодні. А ось GeForce RTX 5070, що конкурує з нею, абсолютно не вразила.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів світу в 2025 році. GeForce RTX 4060 тепер є новою найпопулярнішою відеокартою, а кількість геймерів, які віддають перевагу Windows 10, збільшилася.

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