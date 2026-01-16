Nvidia відмовляється від відеокарт на 16 ГБ через серйозний дефіцит пам'яті

За словами джерела, компанія почне поступово "привчати" геймерів до простіших моделей.

За повідомленнями ЗМІ, Nvidia змінює пріоритети поставок GeForce RTX 50 і відмовляється від моделей з 16 ГБ пам'яті, одночасно просуваючи на ринок більш доступні версії.

Зокрема, компанія вже зменшила обсяги поставок моделей RTX 5060 Ti (16 ГБ) і RTX 5070 Ti, перерозподіливши потужності на користь RTX 5060 і RTX 5060 Ti (8 ГБ). Повідомляється, що на тлі зростання цін і дефіциту чіпів відеопам'яті GDDR7 Nvidia дотримується такої політики:

якщо відеокарта доступна у версіях 8 ГБ і 16 ГБ (наприклад, RTX 5060 Ti), пріоритет у поставках буде у варіанта з 8 ГБ;

якщо RTX 5060 і RTX 5060 Ti мають однакові характеристики по пам'яті (8 ГБ), перевагу в відвантаженнях отримує старша RTX 5060 Ti;

якщо кілька моделей оснащені 16 ГБ пам'яті (RTX 5060 Ti, RTX 5070 Ti і RTX 5080), пріоритет у поставках віддається RTX 5080.

В цілому, це відповідає більш раннім витокам, згідно з якими виробники відеокарт прагнуть скоротити випуск найменш прибуткових версій. Простіше кажучи, в умовах дефіциту пам'яті Nvidia вигідніше резервувати великі обсяги VRAM для дорогих моделей, жертвуючи "бюджетниками".

У звіті також стверджується, що з урахуванням поточної ситуації на ринку зростання цін на відеокарти продовжиться і в наступному кварталі. Це торкнеться не тільки флагманських, але і більш доступних моделей.

Раніше ЗМІ писали про скасування відеокарт GeForce RTX 50 Super, які повинні були запропонувати гравцям збільшений обсяг VRAM. Компанія зосередиться на софті та продовжить конкуренцію на ринку за рахунок вже випущених моделей.

