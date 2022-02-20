Наприкінці минулого року флагманська модель змогла наблизитися тільки до RTX 2060.

Intel готується до виходу на ринок ігрових відеокарт. На другий квартал цього року намічена презентація та подальший реліз графічних карт Intel Arc для настільних ПК. Щоправда, чи будуть вони доступні всім охочим – велике питання.

Днями топова флагманська модель серії "Алхімік" засвітилася в бенчмарку Geekbench 5. Йдеться про десктопну модель.

Судячи з даних з Geekbench, відеокарта має у своєму розпорядженні 512 обчислювальними блоками та 12,7 ГБ відеопам'яті, а GPU працює на частоті 2,4 ГГц – це пристойний показник навіть для інженерного зразка. Чого не скажеш про продуктивність.

Поки в Intel хочуть, щоб їх топова відеокарта Arc Alchemist на рівних боролася з GeForce RTX 3070 і Radeon RX 6700 XT, з результатом у 85 448 балів в тесті OpenCL вона хіба що наблизилася до GeForce RTX 2070 і RTX 2060 Super. Та ж GeForce RTX 3070 в цьому тесті швидше на 60%.

І хоч даний тест не може відбивати реальної продуктивності Intel ARC Alchemist, оскільки був протестований інженерний зразок, в лабораторіях Intel ще є над чим попрацювати. Для повноти картини варто дочекатися тестів в інших бенчмарках і іграх.

А тим часом на ринку потихеньку стабілізується ситуація з цінами на відеокарти. Якщо говорити в цифрах, то сьогодні націнка на відеокарти AMD Radeon становить в середньому 45% (проти 63% минулого місяця). Карти NVIDIA продаються за ціною в середньому на 57% вище рекомендованої виробником (проти 77% минулого місяця).

Однією з причин того, що відбувається, експерти називають падіння курсу Ethereum, що робить його майнінг менш вигідним. Також на горизонті маячить швидкий перехід "ефіру" до PoS-моделі, що призведе до того, що куплені зараз відеокарти можуть уже не окупитися, тому майнери скорочують їх закупівлю, а це знижує попит та ціни.

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