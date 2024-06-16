Точність виявлення хвороби становить понад 95%

Штучний інтелект тепер може визначати, чи болить щось вашому коту, подивившись на його морду. Це можна зробити за допомогою застосунку, який створили ветеринари та розробники з Японії, пише Sky News.

Зазначається, що ШІ вивчив фотографії 6 тисяч котів. За словами розробників, його точність становить понад 95%. Також стало відомо, що над застосунком працював очільник Центру медицини тварин при Університеті Ніхон. Він розповів, що такі ветеринари, як він, можуть визначити, болить тварині чи ні, проте власникам зробити це складніше.

"Понад 70% котів похилого віку страждають від артриту або болю, але лише 2% з них звертаються до лікарні. Тому замість остаточного діагнозу ми використовуємо [додаток] як інструмент, який допомагає власникам зрозуміти, чи є ситуація нормальною, чи ні", - зауважив професор Едамура. Відео дня

У виданні додали, що з моменту запуску застосунку в Японії минулого року ним скористалися понад 230 тисяч людей. Жителька Токіо Маюмі Кітаката мешкає разом зі своїм 14-річним котом Чі. За її словами, вона щодня використовує застосунок, щоб дізнатися, чи нічого тваринці не болить.

"Він у такому віці, коли з'являється все більше і більше хвороб. Тому можливість проконсультуватися з ветеринаром, але при цьому зменшити кількість візитів до лікарні, дуже важлива для нього і для мене", - підкреслила жінка.

У Sky News уточнили, що застосунок CatsMe! розробила компанія Careology та дослідники з Університету Ніхон.

Розвиток штучного інтелекту - останні новини

Як писав УНІАН, за допомогою розвитку штучного інтелекту незабаром можна буде залучати дрони, щоб проаналізувати напрямок та інтенсивність вогню на землі. Це допомогло б швидко прийняти рішення про евакуацію міст, а сповіщення надсилалися б на телефони місцевих жителів. Такі технології можуть стати "рятівним кругом" для боротьби з лісовими пожежами.

Також стало відомо, що штучний інтелект може діагностувати остеоартрит на 8 років раніше, ніж рентген. Для проведення дослідження вчені проаналізували кров двох сотень жінок середнього віку у Великій Британії, яких щороку перевіряли на остеоартрит.

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