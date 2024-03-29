Раніше цей функціонал був доступний тільки в iPhone 13, 14 і 15.

ЗМІ та яблучні користувачі виявили, що Apple з релізом iOS 17.4 додала в iPhone 12 підтримку стандарту бездротової зарядки Qi2.

Qi2 – це технологія бездротової зарядки нового покоління з підвищеною ефективністю та функціями магнітного вирівнювання, натхненними технологією Apple MagSafe. Тоді як максимальна потужна Qi дорівнює 7,5 Вт, у Qi2 вона досягає 15 Вт, пише MacRumors.

Тести засвідчили, що iPhone 12 Pro Max заряджається до 30% за 33 хвилини і до 50% за 64 хвилини із зарядкою Qi2. При використанні оригінальної зарядки потрібно 38 хвилин і 70 хвилин відповідно.

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Спочатку підтримку QI2 додали в iPhone 15, а з оновленням до iOS 17.2 цей стандарт став доступний в iPhone 13 і iPhone 14. Показово, що сама Apple не анонсувала такого апгрейда для iOS 17.4.

Раніше в iPhone після оновлення знайшли функцію захисту очей: вона допомагає запобігти втомі очей і знизити ризик розвитку короткозорості (міопії), особливо у підростаючого покоління. Незважаючи на свою корисність, Apple ніколи сама не згадувала про неї.

На червень у Apple вже запланована презентація iOS 18. Очікується, що це буде найбільше оновлення в історії iPhone. Відомий список айфонів, які зможуть оновляться до нової ОС.

А на травень у Apple заплановано випуск нових планшетів, і обидва релізи будуть доволі значними: iPad Pro вперше отримають OLED-панелі замість LCD, а сімейство Air вперше в історії вийде у двох розмірах і отримає нову діагональ 12,9 дюйма.

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