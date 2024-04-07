Йдеться про емулятор консолей і завантажуваних ігор для них.

Зарубіжні ЗМІ звернули увагу, що корпорація Apple оновила правила App Store і дала зелене світло на розміщення в магазині емуляторів ретро-консолей та завантажуваних ігор для них.

Крім того, дозволять навіть безпосередньо завантажувати через них ігри, але "тільки не піратські" – їх Apple видалятиме. А ось чи блокуватимуть запуск ромів, завантажених користувачами звідкись з інтернету, поки незрозуміло, пише The Verge.

Таким чином, найближчим часом можна чекати появи в App Store офіційних емуляторів від компаній, що володіють певними іграми. Наприклад, якщо Sega захоче зробити свої класичні ігри доступними на iPhone через застосунок-емулятор, у неї тепер є така можливість, оскільки вона є правовласником цих ігор.

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Дотепер використання емуляторів ігор на iOS було обмежено, змушуючи власників iPhone шукати альтернативні методи, зокрема "джейлбрейк". Тепер же возитися з альтернативними шляхами не доведеться, і творці емуляторів для Android зможуть спокійно перенести свої додатки на iPhone.

Після того як Євросоюз взявся за Apple всерйоз, компанія стала змінювати свої принципи. Напередодні компанія дозволила сторонні магазини додатків на iPhone, а до кінця року пообіцяла впровадити підтримку RCS на iPhone.

Як розповідав Bloomberg, після відмови від дорогого, але провального проєкту зі створення власного електрокара, Apple вивчає напрямок домашніх роботів. Роботи можуть стати наступним великим проектом для бізнесу Apple, сподіваються в компанії.

А поки що Apple готується до анонсу нових планшетів у травні, і обидва релізи будуть вкрай значними: iPad Pro вперше отримають OLED-панелі замість LCD, а сімейство Air уперше в історії вийде у двох розмірах і отримає нову діагональ 12,9 дюйма.

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