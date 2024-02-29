Колись популярний бренд йде з ринку смартфонів, щоб зосередитися на штучному інтелекті

Як і очікувалося, компанія Meizu представила новий флагманський смартфон 21 Pro. Знайомий дизайн і потужну начинку розбавили цілою низкою ШІ-функцій.

Ще апарат важливий тим, що це остання модель колись популярного бренду, оскільки раніше цього місяця було оголошено про припинення випуску традиційних смартфонів. Замість цього Meizu повністю перейде на ШІ.

Характеристики Meizu 21 Pro:

Дисплей: 6.8 дюйма, LTPO OLED, 2К, кадрова частота 120 Гц, яскравість 1260 ніт, ШІМ 2160 Гц;

Процесор / Пам'ять: Snapdragon 8 Gen 3 з 12/16 ГБ ОЗП і накопичувачем до 1 ТБ.

Акумулятор: 5500 мАг, є дротова зарядка потужністю 80 Вт і бездротова на 50 Вт.

Камери: основна (50 Мп, OmniVision OV50H), ширококутна (13 Мп з кутом огляду 122 градуси), телеоб'єктив (10 Мп з 3-х оптичним і 30-х цифровим зумом), фронтальна (32 Мп).

Інше: стереодинаміки, ультразвуковий сканер відбитків пальців mTouch Max з великою площею зчитування, Bluetooth 5.4, Wi-Fi, NFC.

Але найголовніше – нова оболонка Meizu Flyme 10.5. яка отримала безліч ШІ-фішок, включно з функцією домальовування готових зображень і можливістю прибрати об'єкти з фотографій. Смартфон позиціюють як "Raspberry Pi епохи штучного інтелекту", тобто відкриту платформу для розробників ШІ.

Вартість базової версії Meizu 21 Pro склала 700 доларів (~26 500 грн). Модель із 16 Гбайт ОЗП оцінили в 750 доларів (~28 500 грн). Версію на 16 ГБ/1 ТБ можна буде купити за 820 доларів (~31 200 грн). Продажі смартфона стартують 2 березня.

Замість традиційних смартфонів Meizu тепер буде випускати девайси, в основі яких лежать ШІ-технології. І перший такий пристрій вийде вже у 2024 році. До "ШІ-девайсів" відносять розумний міні-проектор Humane AI Pin і міні-смартфон Rabbit R1. Щось схоже варто очікувати і від культового бренду.

Разом з тим найближчими роками на ринку варто очікувати появи гнучких смартфонів. Серед них – "телефони-браслети", які можна носити на зап'ясті як годинник. Концепти таких пристроїв показала Samsung і Motorola.

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