Раніше компанія повідомила, що більше не випускатиме звичайні смартфони і збирається розвивати ШІ-технології.

Днями відомий китайський виробник Meizu повідомив, що згортає розробку традиційних смартфонів на користь ШІ-пристроїв. Судячи з усього, компанія все-таки готує прощальний подарунок для фанатів.

Компанія анонсувала захід на 29 лютого, де, як пишуть китайські ЗМІ, мають представити Meizu 21 Pro. Заодно в інтернеті показали дизайн пристрою "наживо" і повідомили стартову ціну.

У плані дизайну смартфон нагадує Meizu 20 Infinity Unbounded Edition: у нього симетричні і порівняно тонкі рамки навколо дисплея. З характеристик згадується дисплей з роздільною здатністю 2К і перископічна камера, а коштувати він нібито буде 5299 юанів (~28 000 грн).

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ЗМІ припускають, що Meizu 21 Pro навряд чи отримає повноцінний реліз, натомість буде випущений обмеженим тиражем як прощальний подарунок для фанатів. Спочатку в планах виробника було випустити Meizu 21 Pro, 22 і 23.

Замість них компанія випускатиме девайси, в основі яких лежать ШІ-технології. І перший такий пристрій вийде вже цього року. До "ШІ-девайсів" відносять розумний міні-проектор Humane AI Pin і міні-смартфон Rabbit R1. Щось схоже варто очікувати і від Meizu.

Раніше УНІАН повідомляв про те, що ринок смартфонів у 2023 році досяг найнижчого рівня за 10 років - користувачам банально не цікаві нові пристрої. Також останніми роками спостерігається розширення сегмента вживаних смартфонів.

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