Він пропонується за ціною всього 235 доларів за початкову версію.

Компанія ZTE, яка спеціалізується на доступних мобільних пристроях, випустила свій новий смартфон Axon 30s. Станом на сьогодні це найдоступніший пристрій на ринку з підекранною фронтальною камерою.

Новинка нагадує торішній Axon 30, але тут додали більш свіже програмне забезпечення і кілька нових функцій камери, а заодно зменшили ціну. пише GSMArena.

Технічні характеристики ZTE Axon 30s:

Дисплей: 6,92", 2460×1080, OLED, 120 Гц;

Процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 870, 3,2 ГГц;

Пам'ять: 8/12 ГБ оперативної, 128/256 ГБ постійної

Камера: 64 Мп (основна), 8 Мп (ширококутна), 5 Мп (макро); 16 Мп (селфі);

Акумулятор: 4200 маг, швидка зарядка (55 Вт);

Операційка: Android 12, MyOS 12.

Відмінною рисою гаджета стало розташування передньої камери всередині екрану – ніяких вирізів і отворів. Також всередині екрану знаходиться сканер відбитків пальців.

Відео дня

Крім того, смартфон оснащений виділеним чіпом відображення екрана UDC Pro, який відповідає за те, аби яскравість і передача кольору екрана в області "фронталки" відповідали решті частини дисплея. Також згадується, що ширококутна камера має кут огляду 120°, а основний модуль вміє писати відео в дозвіл 4K.

Ціна питання – 1699 юанів (~8700 грн) за початкову версію 8+128 ГБ. Поки тільки в Китаї, але незабаром смартфон повинен з'явитися і на торгових майданчиках по типу AliExpress.

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