Компанія ZTE, яка спеціалізується на доступних мобільних пристроях, випустила свій новий смартфон Axon 30s. Станом на сьогодні це найдоступніший пристрій на ринку з підекранною фронтальною камерою.
Новинка нагадує торішній Axon 30, але тут додали більш свіже програмне забезпечення і кілька нових функцій камери, а заодно зменшили ціну. пише GSMArena.
Технічні характеристики ZTE Axon 30s:
- Дисплей: 6,92", 2460×1080, OLED, 120 Гц;
- Процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 870, 3,2 ГГц;
- Пам'ять: 8/12 ГБ оперативної, 128/256 ГБ постійної
- Камера: 64 Мп (основна), 8 Мп (ширококутна), 5 Мп (макро); 16 Мп (селфі);
- Акумулятор: 4200 маг, швидка зарядка (55 Вт);
- Операційка: Android 12, MyOS 12.
Відмінною рисою гаджета стало розташування передньої камери всередині екрану – ніяких вирізів і отворів. Також всередині екрану знаходиться сканер відбитків пальців.
Крім того, смартфон оснащений виділеним чіпом відображення екрана UDC Pro, який відповідає за те, аби яскравість і передача кольору екрана в області "фронталки" відповідали решті частини дисплея. Також згадується, що ширококутна камера має кут огляду 120°, а основний модуль вміє писати відео в дозвіл 4K.
Ціна питання – 1699 юанів (~8700 грн) за початкову версію 8+128 ГБ. Поки тільки в Китаї, але незабаром смартфон повинен з'явитися і на торгових майданчиках по типу AliExpress.
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