У Європі спостерігається перевага в бік Samsung, хоча айфони досі займають вагому частку ринку.

Дослідницька фірма Counterpoint Research опублікувала докладний звіт з постачання смартфонів за перший квартал 2022 року на глобальному ринку та в різних регіонах.

Загалом же, аналітики констатують спад ринку смартфонів. Згідно зі звітом, сумарно було поставлено до 326 млн одиниць, що на 12% менше в порівнянні з попереднім кварталом.

За графіком видно, що частки різних брендів на азійському ринку розподілені більш-менш рівномірно. Тоді як в Північній Америці користувачі більше полюбляють продукцію Apple.

Якщо ж говорити про Європу, то тут спостерігається перевага в бік Samsung, хоча айфони досі займають вагому частку ринку. А ось у бюджетного бренду Realme зовсім аж мізерна частка. Хоча в інших регіонах він в принципі не представлений. У Латинській Америці люди не дуже шанують смартфони Apple – вони займають лише 5% ринку.

Нагадаємо, раніше популярний бенчмарк AnTuTu склав щомісячний список найвигідніших Android-смартфонів. Найкраще співвідношення ціни та якості традиційно показує Xiaomi і її суббренд Redmi.

Також УНІАН розповідав, що в ЄС готуються затвердити єдиний стандарт зарядки для смартфонів, планшетів, цифрових камер, бездротових навушників, гарнітур, ігрових консолей і портативних колонок.

Вас також можуть зацікавити новини: