Нещодавнє оновлення ChatGPT принесло одну з найбільш запитуваних функцій

Можливість створювати гілки розмов доступна всім зареєстрованим користувачам.

Компанія OpenAI "на численні прохання" додала в ChatGPT нову функцію – розгалуження розмов. Завдяки цьому нововведенню можна переносити історію бесіди зі старого чату в новий.

"На численні прохання: тепер у ChatGPT можна розгалужувати бесіди, що дасть вам змогу легше орієнтуватися в різних напрямках, не втрачаючи первісної теми", – йдеться в публікації у Twitter.

Створити нову гілку розмови можна після натискання на кнопку "Розгалуження в новий чат" – вона з'являється після натискання на три крапки в меню під відповіддю ChatGPT.

Функція доступна всім зареєстрованим користувачам, але працює тільки у веб-версії ChatGPT.

Днем раніше OpenAI відкрила безкоштовний доступ до функціоналу проєктів, який раніше був тільки у платних передплатників. Це опція, за допомогою якої можна організовувати свої чати зі штучним інтелектом за папками.

А в середині серпня OpenAI запустила GPT-5 - "найкращу мовну модель у світі". За словами авторів, використовувати її - немов спілкуватися з кандидатом наук.

