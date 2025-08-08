Open AI представила безкоштовну GPT-5 – найрозумнішу нейромережу, що створює сайти та ігри

За словами компанії, використовувати її – це немов спілкуватися з кандидатом наук.

OpenAI офіційно представила GPT-5 – "найкращу мовну модель у світі", яку зможуть випробувати та користувачі ChatGPT з безкоштовним тарифом.

Генеральний директор компанії Сем Альтман назвав свіже покоління ШІ "командою професорів у вашій кишені" і порівняв перехід на GPT-5 із враженням від першого iPhone з Retina-екраном: повертатися назад уже не захочеться.

Нова флагманська модель краще справляється з логічними завданнями, рідше "вигадує" факти і здатна самостійно визначати, чи потрібен користувачеві детальний аналіз або швидка відповідь. OpenAI називає GPT-5 "найкращою у світі" моделлю для програмування, написання текстів і завдань у галузі медицини.

Особливу увагу приділили програмуванню. Під час презентації GPT-5 лише за кілька секунд створила повноцінний навчальний сайт для вивчення французької мови з інтерактивною грою. Також в OpenAI зазначають, що нейромережа за допомогою одного промпта (запиту) здатна створювати ігри та інші проєкти.

Альтман зазначив, що GPT-5 наближає OpenAI до створення AGI – загального штучного інтелекту, що відповідатиме або перевершуватиме когнітивні здібності людини в широкому спектрі галузей. Але саму модель він усе ще не вважає повноцінним ШІ.

Головний плюс: GPT-5 виходить сьогодні і буде доступний усім охочим. Але без Pro-тарифу буде обмежена кількість запитів – після досягнення ліміту ChatGPT буде перемикатися на простішу модель.

Раніше цього місяця OpenAI вперше за довгий час випустила відкриті версії СhatGPT. Їх можна запустити локально і вручну регулювати параметри.

Тим часом Альтман попереджає, що ваші листування з ChatGPT можуть бути використані в суді. Чинне законодавство не надає ШІ-чатботам особливого статусу конфіденційності.

