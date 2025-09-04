Одна з найкращих платних функцій ChatGPT тепер доступна для всіх користувачів

"Проекти" спрощують організацію всього, над чим ви працюєте зі штучним інтелектом.

OpenAI відкрила безкоштовний доступ до функціоналу проєктів, який раніше був тільки у платних передплатників. Це опція, за допомогою якої можна організовувати свої чати зі штучним інтелектом у папках.

Розділ "Проекти" розташований у лівому бічному меню. У папку можна перенести старі чати або почати нові, задати назву проекту і завантажити необхідні файли, наприклад, з "Google Диска".

Також доступна можливість створення інструкцій, які визначають, як саме ChatGPT відповідатиме в рамках конкретного проекту. Для зручності можна увімкнути опцію пам'яті тільки між чатами проєкту.

"Проекти" доступні у веб-версії та мобільному застосунку ChatGPT для Windows, macOS і Android. На iOS вони з'являться "найближчими днями".

У квітні 2025 року аналогічні папки-проекти Workspaces з'явилися в Grok. Вони теж безкоштовні. Тоді як у Claude вони доступні тільки користувачам тарифних планів.

Нагадаємо, у серпні OpenAI запустила GPT-5 - "найкращу мовну модель у світі". За словами авторів, використовувати її - немов спілкуватися з кандидатом наук. А ще компанія вперше за довгий час випустила відкриті версії СhatGРТ.

