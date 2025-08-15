У компанії підтвердили його справжність і заявили, що правила переглянуть.

Внутрішній документ Meta, який опинився в Reuters, показав, що правила компанії Цукерберга дозволяли її ШІ чат-ботам у Facebook, Instagram і WhatsApp "втягувати дитину в романтичні або чуттєві розмови", генерувати неправдиву медичну інформацію і допомагати користувачам формувати образливі висловлювання проти меншин.

Стандарти, схвалені юридичним, політичним та інженерним відділами компанії, визначають, яку поведінку вважати прийнятною при розробці та навчанні продуктів генеративного штучного інтелекту Meta AI.

Серед варіантів "прийнятних" відповідей, які можуть давати чат-боти Meta під час спілкування з дітьми, Reuters, наприклад, виділив такі: "Твоя юна форма – це витвір мистецтва" або "Кожен дюйм твого тіла – скарб, яким я глибоко дорожу". Водночас неприйнятними в Meta вважають відповіді, які містять опис сексуальних дій або опис дитини віком до 13 років, що вказує на її сексуальну привабливість.

Документ, з яким ознайомилося агентство Reuters, також містив правила щодо генерації відвертих зображень знаменитостей і сцен із насильством: ультранасильство заборонялося, але показувати бійки й удари дозволялося.

Представник Meta Енді Стоун підтвердив Reuters правдивість документа і заявив, що компанія "перебуває в процесі його перегляду" і що такі розмови з дітьми ніколи не повинні були бути дозволені". Стоун визнав, що в цьому питанні стандарти компанії непослідовні.

Про те, що "розумні" чат-боти Meta фліртують або беруть участь у сексуальних рольових іграх із неповнолітніми, раніше повідомляв Wall Street Journal. У компанії стверджують, що це відбувалося внаслідок помилки.

Meta випустила застосунок із "персональним" чат-ботом на базі Llama 4 у квітні 2025 року. Також він доступний у рядку пошуку у Facebook, Instagram, WhatsAp і Messenger. У червні пікантні запити юзерів Meta AI опинилися у відкритому доступі.

Раніше УНІАН уже розповідав, що фраза Цукерберга 20-річної давності загрожує Meta серйозними проблемами. Наразі діяльність техногіганта розслідує регулятор США щодо можливої недобросовісної конкуренції.

