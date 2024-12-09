Пристрій, що зовні нагадує мініатюрний кулон, важить лише 27 грамів і оснащений камерою зі штучним інтелектом.

На онлайн-майданчику Kickstarter, де умільці збирають гроші на свої проєкти, запустили новий "розумний" девайс, який допоможе схуднути без виснажливого підрахунку калорій і ведення щоденника. На нього звернув увагу портал New Atlas.

Пристрій, що зовні нагадує мініатюрний кулон, називається Drop й важить лише 27 грамів. Усередині нього встановлено камеру, яка за допомогою штучного інтелекту (ШІ) фіксує, що їсть користувач і передає дані на смартфон для подальшого аналізу.

Ключовою особливістю Drop є те, що він не тільки визначає склад страви, а й надає точні дані про калорії, білки, вуглеводи тощо, використовуючи алгоритми, що навчаються. З плином часу девайс навчається і підраховує харчову цінність все краще і краще.

Розробники зазначають, що точність розпізнавання продуктів знаходиться на рівні 92%, а батарея протримається 16 годин без підзарядки; фактично Drop доведеться використовувати щодня. Мобільний застосунок iOS і Android, який не потребує підписки, не тільки покаже зібрану статистику, а й дасть персоналізовані поради, рецепти і навіть плани тренувань.

Вартість одного пристрою на Kickstarter становитиме 199 доларів (близько 8000 грн), доставлятимуть його в усьому світі. Реліз заплановано на початок 2025 року.

Раніше на Kickstarter став популярним гаджет, що перетворює смартфон на професійну камеру. Користувачі можуть вручну або автоматично обирати між налаштуваннями ISO від 100 до 12 800, встановлювати витримку від 10 секунд до 1/8000 секунди і баланс білого від 2600K до 8600K.

Водночас соціальна мережа X Ілона Маска відкрила безплатний доступ до фірмового чат-бота Grok для всіх користувачів. ШІ видає відповіді на текстові запити трохи швидше, ніж ChatGPT 4o, вміє генерувати картинки високої якості і працювати з кодом.

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