Американський інженер з українським корінням Стів Возняк, який разом зі Стівом Джобсом заснував Apple, нібито планує виступити на технологічному форумі "Хмарні міста" в Москві 17-18 вересня. Про це пише російське пропагандистське агентство ТАСС.

Організатори заходу стверджують, що співзасновник Apple виступить із промовою у форматі онлайн, а приділить увагу сучасному розвитку ШІ та робототехніки.

"Підприємець, програміст та інженер має намір поділитися з аудиторією еволюцією технологій. Він проведе паралелі між революцією ПК і сучасним етапом розвитку ШІ та робототехніки. Возняк розповість про стратегії з минулого, які допомогли масово впровадити ПК, і проаналізує їх актуальність сьогодні", – пишуть росЗМІ.

Варто зазначити, що на офіційному сайті форуму Стів Возняк у списку спікерів і запрошених гостей не значиться.

Стів Возняк – виходець із буковинської сім'ї емігрантів. У 2017 році Возняк приїжджав до Києва, і називав цей візит однією з чотирьох речей, які він планував зробити в житті. Відповідаючи на запитання про своє коріння, зокрема про етнічну приналежність, він заявляв, що цілком і повністю ідентифікує себе з українцями.

Apple пішла з Росії три роки тому: що змінилося

Apple однією з перших заявила про припинення співпраці з РФ після вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року і відхід з російського ринку. Компанія припинила експорт усіх продуктів компанії і відключила Apple Pay та інші сервіси, зокрема платформу розробки бізнес-додатків.

Але є відомості, що Apple досі частково присутня на ринку. Так, смартфони iPhone 15 і iPhone 16 на старті можна було вільно купити в РФ навіть всупереч санкціям. А минулого року Apple поповнила бюджет РФ на $13 млн, сплативши антимонопольний штраф.

