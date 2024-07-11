Працювати з ШІ зможуть навіть власники слабких пристроїв.

Компанія Microsoft випустила обов'язкове оновлення KB5040427 для користувачів Windows 10. Воно приносить не тільки виправлення помилок і підвищення безпеки, а й додає Microsoft Copilot у вигляді окремого додатка, повідомляє Tom's Hardware.

Copilot – це переосмислений чат-бот Bing, адаптований для Windows, який працює на тих самих нейромережевих технологіях, що й ChatGPT-4. У чат-бота досить скромні системні вимоги – потрібно 4 ГБ ОЗП і дисплей 720p. Тож працювати з ШІ зможуть навіть власники найслабших пристроїв.

Зазначається, що це необхідне оновлення є частиною зусиль Microsoft з надання функціоналу ШІ більшості своїх користувачів, особливо з урахуванням того, що Windows 11 так і вдалося домогтися "народної" любові. Незважаючи на завершення підтримки Windows 10 восени 2025 року, багато користувачів продовжують використовувати застарілу версію системи.

Оскільки оновлення KB5040427 є обов'язковим, пропустити його не вдасться, навіть якщо ви не є шанувальником ШІ. Під час перевірки апдейта, комп'ютер автоматично встановить його і закріпить Copilot на панелі завдань. А для тих юзерів, які активно використовують Copilot, оновлення принесе додаткові зручності, зокрема, можливість зміни розміру вікна і його переміщення по екрану.

Оновлення поширюється поступово, процес може зайняти кілька тижнів.

Примітно, що ще у квітні 2023 року Microsoft говорила, що більше не випускатиме функціональні оновлення для Windows 10. Втім, періодично "десятка" все ще отримує свіжі фішки, з огляду на те, що її встановлено більш ніж на 70% комп'ютерів у всьому світі.

Водночас вихід Windows 12 заплановано на 2025 рік. Очікується, що саме вона стане наступною "народною" операційкою – такими були Windows XP, Windows 7 і Windows 10, але не наступні між ними версії, що підтверджується загальносвітовою статистикою.

Вас також можуть зацікавити новини: