Одна з серйозних помилок, яку роблять Android-користувачі – ігнорування оновлень ПЗ.

Оновлення ПЗ є важливою частиною роботи зі смартфоном, додаючи нові функції, виправлення та інші поліпшення. Однак багато хто відкладає установку оновлень на максимально можливий термін, якщо не взагалі ігнорує. Тому в Google придумали новий механізм – з ним Android-смартфони будуть переконливіше просити оновити систему.

На нову функцію звернув увагу портал Android Authority. Вона називається "Запрошення на оновлення Android". Спеціальний інтерфейс продемонструє список нових функцій і допоможе встановити апдейт.

Наприклад, якщо користувач "сидить" на Android 12, але для нього доступне оновлення до Android 13, виробники можуть ініціювати появу екрана із запрошенням оновити їх Android. Користувач натискає на повідомлення, щоб побачити список нових функцій, і звідси ж може встановити апдейт.

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Спочатку ця фіча буде доступна для власників Google Pixel, але інші виробники теж зможуть активувати її в своїх смартфонах. Причому виробники зможуть кастомізувати свої екрани: наприклад, приховати нерелевантні для їх програмної оболонки функції і змінити зовнішній вигляд інтерфейсу.

А тим часом Google готується до релізу довгоочікуваної операційної системи Android 14. Першими спробувати нову версію мобільної операційки зможуть власники смартфонів Pixel, ймовірно, у вересні. А до кінця року інші виробники оновлять свої пристрої до нової OC.

З цікавого в Android 14 обіцяють режим відеореєстратора, можливість видаляти встановлені додатки і аналіз "здоров'я" акумулятора, яка стане в пригоді покупцям б/у-смартфонів. Також Android-смарфони навчаться довше тримати заряд батареї.

УНІАН зібрав всі моделі, які повинні отримати свіжу версію Android. Також є інший – сумний список – у ньому зібрані смартфони Xiaomi, які залишаться без оновлення.

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