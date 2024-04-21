Апдейт порівняно з Pixel 7a вийде хорошим, але за нього доведеться доплатити.

На майбутній презентації I/O 2024 на початку травня Google має анонсувати нове покоління своєї "народної" лінійки. Про Pixel 8а вже майже все відомо: від ключових характеристик до дизайну. Апдейт вийде хорошим, але є одна погана новина.

Pixel 8a коштуватиме дорожче за попередника – інформація була виявлена на сайті канадського ритейлера. Якщо Pixel 7a вийшов за 599 канадських доларів, то новинка коштуватиме вже від 708,99 (приблизно 20 500 грн).

Також витік підтверджує ранню інформацію, що крім стартової версії на 128 ГБ очікується модифікація з 256 ГБ пам'яті. Вона обійдеться в 792,99 долара (~23 000 грн). Нагадаємо, у США стартова ціна у минулого покоління була 499 доларів (~19 000 грн). Таким чином, Pixel 8a ймовірно вийде з ціною 599 доларів у США і 599 євро в Європі.

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Що стосується характеристик смартфона, то Pixel 8A обіцяє стати найпросунутішим "бюджетником" в історії Google. Одним із ключових апгрейдів стане перехід на 120-герцовий OLED-дисплей. Для порівняння, користувачам iPhone 15, як і раніше, доводиться задовольнятися 60 Гц.

Крім того, Pixel 8a вийде з новим чипсетом Tensor G3, який вже встановлений у дорожчих Pixel 8 і Pixel 8 Pro, батареєю на 4500 мАг і основною камерою з роздільною здатністю 64 мегапікселів. А ще Google, найімовірніше, розщедриться на 7 років оновлень за аналогією зі старшими моделями.

Ближче до осені Google оновить свою флагманську серію. Є інформація, що цього року на нас чекають одразу 3 моделі Pixel 9, включно з компактним Пікселем із телеоб'єктивом та іншими фішками флагмана.

Нагадаємо, раніше цього місяця Google запустила сервіс "Знайти пристрій". Ця технологія дає змогу шукати загублені телефони, планшети та іншу техніку за участю смартфонів оточуючих. По суті, це аналог "Локатора" Apple, тільки для пошуку Android-пристроїв.

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