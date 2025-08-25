Xiaomi офіційно окреслила свої плани щодо оновлення Android 16, і декілька популярних пристроїв китайського бренду до них не увійдуть. Натомість ці моделі отримають прошивку HyperOS 3 на базі Android 15 як останнє основне програмне забезпечення.
Повідомляється, що HyperOS 3 на Android 15 стане останнім оновленням для 30 моделей телефонів Xiaomi, Redmi і Poco. Перелік виглядає наступним чином:
Смартфони Xiaomi:
- Xiaomi 12;
- Xiaomi 12 Pro;
- Xiaomi 12S;
- Xiaomi 12S Pro;
- Xiaomi 12S Ultra;
- Xiaomi 12T;
- Xiaomi 12T Pro;
- Xiaomi Civi 3;
- Xiaomi Mix Fold 2.
Смартфони Redmi:
- Redmi 12;
- Redmi 12 5G;
- Redmi 13C;
- Redmi 13C 5G;
- Redmi 13R;
- Redmi K50 Ultra;
- Redmi K60;
- Redmi Note 12 4G;
- Redmi Note 12 NFC 4G;
- Redmi Note 12R;
- Redmi Note 12S;
- Redmi Note 12T Pro;
- Redmi Note 12 Turbo;
- Redmi Note 13 4G;
- Redmi Note 13 4G NFC;
- Redmi Note 13 5G;
- Redmi Note 13R Pro.
Смартфони Poco:
- Poco C65;
- Poco F5 5G;
- Poco F5 Pro;
- Poco M6 Pro;
- Poco X6 Neo.
Як видно, у списку опинилися телефони, випущені відносно недавно. Наприклад, Redmi 13R надійшов у продаж у грудні 2023 року, Redmi Note 13 – восени того ж року. Неповні два роки підтримки – досить скромний показник порівняно з Android-смартфонами інших виробників.
Протягом якогось часу після оновлення до HyperOS 3 перераховані вище девайси продовжать отримувати оновлення безпеки, однак залишаться без нових функцій.
За чутками, у HyperOS 3.0 повністю оновиться зовнішній вигляд системи. Він буде схожий на "скляний" дизайн Apple з iOS 26. Також буде покращено продуктивність системи (швидший запуск застосунків) і завдань із роботою ШІ, з'являться нові можливості персоналізації та нові функції Game Turbo для геймерів.
На цей момент підтверджено, що HyperOS 3 на базі Android 16 буде розгорнуто на понад 100 девайсах. Першими флагманами з новою ОС "з коробки" стануть Xiaomi 16. Їхня прем'єра відбудеться наприкінці вересня.