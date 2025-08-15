У мережі з'явився список пристроїв Xiaomi, Redmi і Poco, які перейдуть на фірмову оболонку HyperOS 3 на базі Android 16. До переліку увійшли 95 гаджетів – від бюджетних смартфонів і флагманів до планшетів.
Згідно з інформацією, опублікованою ресурсом Gizmochina, бета-тестування HyperOS 3 стартує наприкінці серпня, а стабільна версія дістанеться пристроїв компанії наприкінці вересня або на початку жовтня. Ймовірно, разом із дебютом серії Xiaomi 16.
Далі представлений список пристроїв Xiaomi, сумісних з HyperOS 3:
Xiaomi
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14 Civi
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 5G
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12 Pro (Dimensity)
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 12 Lite NE
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi MIX Flip 2
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi MIX Fold 2
Redmi
- Redmi Note 14 (4G/5G)
- Redmi Note 14 Pro (4G/5G)
- Redmi Note 14 Pro+ (4G/5G)
- Redmi Note 13 (4G/5G)
- Redmi Note 13 Pro (4G/5G)
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13R
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi Note 12 4G
- Redmi Note 12 4G (NFC)
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi 15
- Redmi 15 4G
- Redmi 15C
- Redmi 15C 4G
- Redmi 14C
- Redmi 14C 5G
- Redmi 13
- Redmi 13C
- Redmi 12
- Redmi A5 4G
- Redmi A4 5G
- Redmi A3 Pro
- Redmi K80
- Redmi K80 Pro
- Redmi K70
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Ultra
- Redmi K70E
- Redmi K60
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Ultra
- Redmi K60E
- Redmi K50 Ultra
- Redmi Turbo 4
- Redmi Turbo 3
- Redmi K Pad
- Redmi Pad SE
- Redmi Pad Pro
- Redmi Pad SE 8.7
- Redmi Pad Pro 5G
POCO
- Poco F7
- Poco F7 Pro
- Poco F7 Ultra
- Poco F6
- Poco F6 Pro
- Poco F5
- Poco F5 Pro
- Poco X7
- Poco X7 Pro
- Poco X7 Pro (Iron Man edition)
- Poco X6 5G
- Poco X6 Pro 5G
- Poco M7
- Poco M7 4G
- Poco M7 Plus
- Poco M7 Pro 5G
- Poco M6 Pro (4G/5G)
- Poco M6 (4G/5G)
- Poco C75
- Poco C75 4G
- Poco C65
HyperOS 3 – це наступне велике оновлення програмного забезпечення Xiaomi, яке повинно принести низку поліпшень, нових функцій та оновлений користувальницький інтерфейс, а також підвищити загальну стабільність. Воно буде засноване на Android 16, випущеної Google в червні цього року.
Абсолютно точно оновлення не прийде на пристрої, які з початку 2025 року перейшли в статус End of Life (EOL). Серед них, наприклад, Xiaomi 11T, Poco M5 і Poco C50.
Очікується, що Samsung запустить стабільне розгортання Android 16 (One UI 8) наприкінці вересня для цих смартфонів. Цього разу затримок, подібних до тих, що супроводжували реліз Android 15, не очікується.