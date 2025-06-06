Windows 10 - найбільш використовувана ОС у світі, і її підтримка закінчиться вже найближчими місяцями.

Компанія Microsoft збільшує зусилля, щоб переконати користувачів Windows 10 оновитися до Windows 11 або придбати новий комп'ютер, сумісний з новітньою версією операційної системи.

Цього разу Microsoft випустила відео, в якому нагадала, що вже з 14 жовтня 2025 року Windows 10 більше не отримуватиме жодних оновлень. У тому ж ролику лунає заклик перейти на 11-ку, щоб "мінімізувати ризики", а також наводяться деякі переваги використання цієї ОС.

Як показують опитування та обговорення на форумах, більшість користувачів не бачать сенсу від переходу на Windows 11, оскільки "десятка" вийшла вельми вдалою і добре оптимізованою під будь-яке залізо, а 11-ка не має якихось очевидних переваг. Один з найпопулярніших коментарів під згаданим відео свідчить:

Відео дня

"Використовувати припинення підтримки старої операційної системи як аргумент на користь переходу на нову – це справжнє безумство".

Інші запитують Microsoft, що робити людям, пристрої яких не підтримують Windows 11, якщо немає грошей на придбання нового ПК.

Додамо, що після закінчення безкоштовної підтримки Windows 10 у охочих залишитися на десятці буде можливість за 30 доларів продовжити отримання патчів безпеки ще на один рік. Але купити таку підтримку можна буде лише на один рік без можливості подальшого продовження.

Тим часом експерти називали 5 причин перейти на Linux після закінчення підтримки Windows 10. За різними оцінками, 240 мільйонів ПК не готові до оновлення до Windows 11 на основі їхніх вимог до обладнання.

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