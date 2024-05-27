Тепер ОС може працювати на застарілих відеокартах навіть без DirectX і не вимагає наявності TPM і Secure Boot.

Корпорація Microsoft анонсувала випуск нової версії Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Системні вимоги до неї набагато нижчі за ті, що застосовуються до звичайної збірки Windows 11.

Як пише Tom's Hardware, нова версія ОС може працювати навіть на застарілих відеокартах, що підтримують DirectX 10 або зовсім без нього, а також не вимагає обов'язкової підтримки TPM і Secure Boot. Також нова система підтримує процесори Qualcomm, окрім AMD і Intel.

Крім того, Windows 11 IoT Enterprise LTSC може працювати на системах з 2 ГБ оперативної і 16 ГБ постійної пам'яті, а також з дисплеями нестандартних розмірів – або взагалі без екрана. А оновлення для неї випускатимуться щонайменше протягом десяти років з моменту релізу.

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Важливо зазначити, що Windows 11 IoT Enterprise – це версія Windows для спеціалізованих пристроїв, наприклад, банкомати і термінали оплати. Вона насамперед розрахована на стабільну і довгострокову роботу. Утім, можна не сумніватися, що з часом ентузіасти знайдуть спосіб застосовувати її вдома (наприклад, для управління різноманітними смарт-гаджетами).

Скоро Windows 11 виповниться три роки, проте за цей час їй так і не вдалося стати новим стандартом для ПК-індустрії. Статистика показує, що понад 70% користувачів досі використовують Windows 10, тоді як нова ОС встановлена лише на 25% пристроях. При цьому в останні місяці фіксується "відкат" від Windows 11 до Windows 10.

Аналітики вважають, що головною причиною провалу нової ОС стали завищені системні вимоги. Зокрема, у корпоративному секторі більшість систем банально не оснащено відповідними характеристиками для апгрейда. При цьому Microsoft періодично ще сильніше підвищує системні вимоги Windows 11.

Оскільки користувачі не бажають оновлюватися до Windows 11, Microsoft навіть перенесла вихід Windows 12. Замість неї цієї осені вийде "найбільше оновлення в історії Windows 11" з безліччю функцій на базі ШІ.

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