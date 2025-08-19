У список потрапили як преміальні Xiaomi 15 і Poco F7 Ultra, так і бюджетний Redmi Note 14.

Минулого року бренд Xiaomi розширив термін підтримки своїх смартфонів і планшетів патчами безпеки до шести років. Першими стали моделі серії Xiaomi 15. Тепер список поповнився новими пристроями.

Портал Gizmochina навів повний перелік пристроїв Xiaomi, які будуть оновлюватися аж до 2031 року. Перевірте, чи є ваш пристрій у цьому списку:

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Poco F7

Poco F7 Pro

Poco F7 Ultra

Redmi Note 14 (4G)

Сьогодні найдоступніший смартфон Xiaomi з шестирічною підтримкою – Redmi Note 14 4G за 150 євро (~7000 грн). Примітно, що інші моделі лінійки Redmi Note 14 з приставками 5G, Pro і Pro+ отримуватимуть апдейти лише до 2029 року.

Ці оновлення безпеки не приносять нових функцій або візуальних змін, але гарантують, що пристрій буде захищений перед новими вразливостями. А ось нові версії Android вони отримуватимуть максимум чотири роки.

Раніше цього тижня Xiaomi відключила від оновлень ще дев'ять смартфонів. Серед них чимало бюджетних моделей, які свого часу користувалися великим попитом.

Тим часом Realme розширила термін підтримки своїх смартфонів. На моделі серії Realme 14/15 і майбутні новинки компанії тепер поширюється політика оновлень "3+4".

