Опубліковано список пристроїв Xiaomi, Poco і Redmi з датами припинення їх підтримки

Xiaomi може похвалитися однією з найкращих політик оновлення ПЗ серед Android-брендів, але навіть вона рано чи пізно закінчується.

Журналісти Gizmochina вивчили офіційний сайт компанії та підготували список, в якому вказано, коли конкретний пристрій Xiaomi, Redmi чи Poco перейде в статус EOL (End of Life) і перестане отримувати всі оновлення, включаючи мажорні оновлення HyperOS і патчі безпеки.

Графік розписаний до 2032 року, хоча деякі пристрої, наприклад Redmi 12С і Poco X5 Pro 5G, перестануть оновлюватися вже в найближчі місяці.

Пристрої Xiaomi

Пристрої Redmi

Пристрої Poco

Тим часом Xiaomi продовжує розгортання стабільної версії HyperOS 3 по всьому світу – тепер прийшла черга бюджетних смартфонів. Новий користувальницький інтерфейс заснований на Android 16/15 і містить понад сотню поліпшень, включаючи аналог Dynamic Island.

У березні на глобальному ринку повинні вийти Xiaomi 17 і 17 Ultra. Обидві моделі отримають "урізані" батареї і конфігурації пам'яті, а також більш високу ціну.

