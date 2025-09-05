До повного зупинення оновлень залишилося кілька тижнів.

Цього місяця завершується підтримка шести пристроїв Xiaomi, Redmi і Poco. Вони більше не отримуватимуть оновлення операційної системи (ОС) та патчі безпеки, а також перестануть ремонтуватися в офіційних сервісних центрах компанії,

Вже 6 вересня, статус застарілого офіційно отримає Poco M5, передає Gizmochina. Цей бюджетний телефон був випущений з коробки з Android 12 і фірмовою оболонкою MIUI 13. Пізніше модель отримала оновлення до HyperOS на базі Android 14.

Для інших моделей зі списку останнє оновлення безпеки вийде 23 вересня – на цьому підтримка смартфонів компанією буде завершена. Повний список має такий вигляд:

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi A1

Redmi A1+

Poco M5.

Ці пристрої продовжать працювати у звичному режимі, проте вже без нових функцій та можливостей майбутніх операційних систем HyperOS. Крім того, з часом вони стануть менш захищеними, тож експерти радять переходити на сучасні моделі, які регулярно отримують оновлення безпеки.

Xiaomi вже підтвердила, що наприкінці цього місяця почнеться розгортання HyperOS 3 (Android 16), в якій з'явиться одна з головних фішок Айфонів – "динамічний острів" Super Island. На цей момент відомо, що HyperOS 3 буде розгорнуто на понад 100 пристроях.

Раніше фахівці перерахували 14 смартфонів Xiaomi, які отримають чотири великих оновлення Android. Таким чином вони не втратять актуальності аж до 2028 року, коли вийде Android 18.

