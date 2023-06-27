Профільний портал XiaomiUI розсекретив інформацію про перші смартфони компанії, на які можна буде поставити MIUI 14.1. Список небагатий, зате найсвіжішу прошивку обіцяють випустити зовсім скоро.
Головною особливістю MIUI 14.1 є її база – Android 14. Тобто апдейт міститиме всі зміни, які Google включила у свої бета-версії Android 14. Зазначається, що попередні версії оболонки Xiaomi мають в своїй основі Android 13 і навіть Android 12.
MIUI 14.1 отримають тільки п'ять смартфонів Xiaomi:
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Redmi K60
- Redmi K60 Ultra.
Решта пристроїв Xiaomi перейдуть з Android 13 на Android 14 відразу з оболонкою MIUI 15, минаючи проміжні релізи. Вона вийде разом з новими флагманами Xiaomi 14, імовірно, в грудні 2023 року.
Масовий же реліз MIUI 14.1 для згаданих смартфонів Xiaomi і Redmi запланований на серпень-жовтень.
Нагадаємо, головними фішками MIUI 15 на базі Android 14 стане оновлений інтерфейс в стилі Material You, динамічні теми, режим попереднього перегляду, підтримка нового режиму фотографування Ultra HDR, а також додаткові налаштування конфіденційності. Раніше став відомий список смартфонів, які точно залишаться без нової ОС.