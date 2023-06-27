Володарі гаджетів серії Xiaomi 13 і Redmi K60 будуть раді.

Профільний портал XiaomiUI розсекретив інформацію про перші смартфони компанії, на які можна буде поставити MIUI 14.1. Список небагатий, зате найсвіжішу прошивку обіцяють випустити зовсім скоро.

Головною особливістю MIUI 14.1 є її база – Android 14. Тобто апдейт міститиме всі зміни, які Google включила у свої бета-версії Android 14. Зазначається, що попередні версії оболонки Xiaomi мають в своїй основі Android 13 і навіть Android 12.

MIUI 14.1 отримають тільки п'ять смартфонів Xiaomi:

Відео дня

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Redmi K60

Redmi K60 Ultra.

Решта пристроїв Xiaomi перейдуть з Android 13 на Android 14 відразу з оболонкою MIUI 15, минаючи проміжні релізи. Вона вийде разом з новими флагманами Xiaomi 14, імовірно, в грудні 2023 року.

Масовий же реліз MIUI 14.1 для згаданих смартфонів Xiaomi і Redmi запланований на серпень-жовтень.

Нагадаємо, головними фішками MIUI 15 на базі Android 14 стане оновлений інтерфейс в стилі Material You, динамічні теми, режим попереднього перегляду, підтримка нового режиму фотографування Ultra HDR, а також додаткові налаштування конфіденційності. Раніше став відомий список смартфонів, які точно залишаться без нової ОС.

Вас також можуть зацікавити новини: