Майбутній конкурент Galaxy S23 та ASUS Zenfone 10 на "напівмертвому" ринку мініатюрних смартфонів.

У 2023 році на ринку дуже рідко можна зустріти компактний смартфон – не кнопкового "малюка", а саме повноцінний флагман. Sony презентувала нове покоління компактів Xperia, яким комфортно користуватися однією рукою.

Свіжий Xperia 5 V позбувся телеоб'єктива, але отримав збільшений основний сенсор. А ще найактуальніший процесор Snapdragon 8 Gen 2 та Gorilla Glass Victus 2, пише GMSArena.

Характеристики Sony Xperia 5 V:

Дисплей: 6,1", 2520×1080 (21:9), 120 Гц, Gorilla Glass Victus 2.

Процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 3,2 ГГц, Adreno 740.

Пам'ять: 8 ГБ оперативної, 128 ГБ користувальницької, слот для microSDXC.

Камера: Основна (48 Мп, f/1,9, 84°), ширококутна (12 Мп, f/2,2, 123°).

Акумулятор: 5000 мАг, USB Power Delivery, 30 Вт.

Телефон збільшився у вазі (на 11 грам) й став трохи товще, ніж раніше, однак він все ще виглядає доволі мініатюрним. На ринку компактних флагманів гаджет зможе конкурувати з Samsung Galaxy S23 та ASUS Zenfone 10.

Також Sony, один з небагатьох виробників флагманів, який все ще випускає телефони з 3,5-мм аудіороз'ємом. Ще Xperia 5 V має захист від вологи і пилу за стандартом IP68, 12-МП селфі-камеру і слот для карти microSDXC.

Продажі смартфона почнуться в кінці цього місяця за 999 євро (~40 000 грн). Попередні замовлення вже відкриті.

А тим часом в топі найпродуктивніших Android-смартфонів з'явився новий"король". Актуальний рейтинг AnTuTu очолив OnePlus Ace 2 Pro, який працює на розігнаному процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Коштує він при цьому трохи дорожче $400.

Також УНІАН розповідав про новий Android-смартфон, який буде отримувати оновлення 8 років і легко ремонтується. Коштує він помітно дорожче конкурентних моделей, але після покупки можна не переживати про оновлення смартфона мінімум до 2031 року.

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